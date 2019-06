Sea Watch: Conte su lettera Salvini, sono prontamente intervenuto con Olanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla lettera che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto al premier Giuseppe Conte per sollecitare un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei Paesi Bassi visto che la Sea Watch 3 batte bandiera olandese, Conte ha letto la lettera ed è intervenuto. Lo ha detto Conte in conferenza stampa. "Mi è stata girata la lettera durante i lavori, quindi l'ho già letta. Comprendo lo stallo che si è venuto a creare, ma il presidente del Consiglio è sempre disponibile a intervenire in aiuto di tutti i suoi ministri, quindi anche del ministro dell'Interno, e devo dire che sono già prontamente intervenuto. Ho approfittato dei lavori qui del Consiglio europeo. Siamo già prontamente intervenuti approfittando di questa occasione e adesso attendiamo una risposta", ha detto. (Beb)