Immigrazione: Slovacchia, prossimo commissario Ue rappresenti paese coinvolto in flussi via terra

- Il nuovo commissario europeo alle migrazioni, agli affari interni e alla cittadinanza dovrebbe provenire da un paese che ha a che fare con l'immigrazione via terra, e non via mare. Ne è convinta Denisa Sakova, ministro dell'Interno slovacco, le cui parole sono state riprese dall'agenzia di stampa "Tasr". Sakova ha incontrato i suoi omologhi dei paesi del gruppo Visegrad, con i quali ha raggiunto un accordo su diverse questioni. "Siamo a favore della preservazione dell'area Schengen e della protezione delle frontiere esterne", ha dichiarato. Il V4 chiede anche che si affrontino le cause dei flussi migratori e non solamente le conseguenze, e ribadiscono la loro netta opposizione alla ricollocazione dei migranti via quote. (Vap)