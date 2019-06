Rocca di Papa: Zotta, Crestini ha sacrificato se stesso per comunità

- "La morte del sindaco di Rocca Di Papa, Emanuele Crestini, mi lascia sgomenta e addolorata. Un uomo, prima ancora che un politico, che non ha esitato a porre in secondo piano la propria incolumità pur di salvaguardare quella dei dipendenti, dei consiglieri e dei cittadini presenti nell'edificio municipale esploso giorni fa. Emanuele Crestini ha onorato il proprio ruolo istituzionale fino in fondo, sacrificando se stesso in nome di quella stessa comunità che da qualche anno tutelava nelle sue vesti di primo cittadino". E' quanto afferma, in una nota, Teresa Maria Zotta, vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale. "Alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici desidero rivolgere le mie più sentite e sincere condoglianze. Alla comunità cittadina di Rocca di Papa, invece, auguro di ritrovare al più presto una guida salda e assennata come quella dello sfortunato Sindaco da poco deceduto", ha aggiunto.(Com)