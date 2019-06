Rocca di Papa: Raggi incontra vicesindaco Cimino, attivata assistenza da parte di Città metropolitana

- Questa mattina Virginia Raggi, sindaco della Città Metropolitana di Roma, ha ricevuto a palazzo Valentini, il vicesindaco del Comune di Rocca di Papa Veronica Cimino e una delegazione comunale con il segretario generale Luigino Lorenzini e il presidente del nucleo di valutazione Vincenzo Conte. "Ho manifestato cordoglio al vicesindaco Cimino, pregandola di portare le mie condoglianze alla famiglia del sindaco e a tutta la comunità”, dichiara Raggi in una nota. “Ho chiesto al presidente della Regione di accogliere le richieste di aiuto economico al Comune per far fronte alle primarie necessità – prosegue –. Da parte nostra, ho sollecitato i nostri dipartimenti affinché si mettano a disposizione dell'amministrazione comunale per un'immediata assistenza tecnico amministrativa ed il controllo e la sicurezza attraverso la nostra Polizia metropolitana, con un presidio nella zona rossa. I nostri tecnici della rete wi-fi metropolitano saranno presto a Rocca di Papa per potenziare la rete internet per garantire le comunicazioni che sono in sofferenza”. E conclude: “Ringrazio i colleghi sindaci del territorio provinciale che hanno messo a disposizione tutto il loro aiuto e invito tutti i cittadini dell'area Metropolitana a contribuire alla rete di solidarietà, attraverso il conto corrente attivato per gli aiuti economici. ‘Aiutiamo Rocca di Papa’, iban: IT17 B089 5139 3700 0000 0359 152”.(Com)