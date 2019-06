Speciale difesa: l’Ariete partecipa alla “Dragon 19”, esercitazione interforze e multinazionale in Polonia

- La 132ma Brigata corazzata Ariete ha preso parte in questi giorni all'esercitazione interforze e multinazionale " Dragon 19", organizzata dalle Forze Armate polacche. Si è trattato di un'attività che ha visto coinvolti circa 18 mila militari provenienti da 12 paesi Nato — Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Italia, Norvegia, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti e, appunto, Polonia – con oltre 1.500 mezzi da combattimento terrestri, aerei e navali, impegnati contemporaneamente in quattro aree addestrative terrestri, distanti tra loro centinaia di chilometri, e in un poligono navale. Per la Brigata Ariete erano schierati una compagnia carri del 32mo reggimento, una batteria semovente del 132mo reggimento, assetti del reggimento Logistico Ariete ed enablers provenienti dal settimo reggimento trasmissioni, dal settimo reggimento Nbc e dal 121mo reggimento artiglieria contraerei. (Com)