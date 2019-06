Speciale difesa: India, invito alla manifestazione di interesse per la produzione di sei sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’India ha pubblicato ieri l’invito alla manifestazione di interesse per la costruzione di sei sommergibili convenzionali, nell’ambito del programma “Make in India”, a sostegno dell’industria manifatturiera nazionale. Il bando è finalizzato a selezionare aziende indiane per partnership strategiche; entro un paio di settimane sarà pubblicato un invito analogo rivolto alle compagnie straniere. Il progetto, che ha avuto il via libera del dicastero a gennaio, dovrebbe costare circa 450 miliardi di rupie (5,7 miliardi di euro). I sottomarini sono destinati a un impiego difensivo per impedire l’uso del mare da parte di una forza avversaria (“sea denial”). La flotta indiana è carente, inferiore alle 24 unità di cui si stima la necessità per il dispiegamento nella regione dell’Oceano Indiano (la Cina ne ha 60 tra convenzionali e nucleari). Precedentemente il ministero aveva nominato un comitato per individuare i cantieri navali indiani in grado di costruire i mezzi, ma in realtà ha solo messo a punto le specifiche tecniche e finanziarie. (Inn)