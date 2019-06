Speciale difesa: Egitto-Russia, prevista riunione Esteri-Difesa a Mosca, focus anche sulla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha rivelato che sono previsti incontri bilaterali con funzionari egiziani per discutere degli sviluppi in diverse zone del mondo arabo, compresa la Libia. Il dicastero di Mosca ha spiegato che gli incontri verteranno sulla situazione in Siria, in Libia e nella regione del Golfo durante la riunione nel formato 2 + 2 (Esteri e Difesa). I colloqui, che si terranno il 24 di questo mese nella capitale della Federazione russa, serviranno ad esaminare i dossier legati alla lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. (Rum)