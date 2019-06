Speciale difesa: Venezuela, Guaidò invita a manifestare in concomitanza con visita alto commissario Onu Bachelet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela ed autoproclamato presidente venezuelano ad interim Juan Guaidò ha chiesto ai suoi sostenitori di scendere in strada quest’oggi, in concomitanza con la visita nel paese dell’alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet. “Lo chiedo a tutto il popolo venezuelano: scendiamo in strada oggi per denunciare la crisi, protestare ed esigere i nostri diritti”, ha scritto Guaidò sul suo account Twitter ufficiale. Guaidò dovrebbe tenere oggi un incontro con l'alto rappresentante delle Nazioni Unite, in visita nel paese dal 19 giugno. (Brb)