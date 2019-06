Speciale difesa: ministro bulgaro, fine negoziati con Usa per acquisto F-16 entro prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa bulgaro, Krasimir Karakachanov, ha annunciato che entro la fine della prossima settimana, una delegazione statunitense arriverà in Bulgaria per condurre l’ultima fase dei negoziati per l’acquisto di otto velivoli militari F-16. Lo riferisce la televisione nazionale bulgara. Secondo Karakachanov, i colloqui per la fornitura degli aerei militari continuano “secondo programma” aggiungendo però che “potrebbero esserci un ritardo a causa di cambiamenti dello staff nell'amministrazione statunitense”. Karakachanov si aspetta un incontro con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Patrick Shanahan, la prossima settimana, se non ci saranno cambiamenti. (Bus)