Speciale difesa: Germania, Luftwaffe acquisisce nuovo aereo da ricognizione

- Il ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, sarà oggi nei cantieri della Lufthansa da Amburgo per ricevere in consegna il nuovo aereo da ricognizione della Luftwaffe: l'Airbus A319. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Die Welt”, spiegando che il velivolo verrà impiegato nel quadro dell'accordo Open Sky, concluso nel 1992 dalla Nato con gli Stati già membri del Patto di Varsavia. L'intesa vincola le parti ad attuare misure di sorveglianza militare aerea reciproca. In grado di percorrere distanze notevolmente lunghe, l'Airbus A319 della Luftwaffe può “sorvolare l'intero territorio della Russia praticamente senza dover mai atterrare ed è il primo aereo del suo genere con tecnologia a infrarossi a poter essere impiegato nel quadro del trattato Open Sky”. L'Airbus A319 della Luftwaffe dovrebbe entrare in servizio nel prossimo anno. (Geb)