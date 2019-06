Energia: fonti stampa, Eurohold firma accordo per acquisto asset bulgari gruppo Cez (3)

- La Commissione di supervisione finanziaria della Bulgaria ha annunciato lo scorso 24 aprile di avviare un audit di Eurohold Bulgaria AD e delle sue principali società. L'audit è stato sollecitato dall'aumento dell'interesse pubblico per l'eventuale acquisto da parte di Eurohold delle attività bulgare del gruppo energetico ceco Cez. L'obiettivo principale dell’ente di controllo è quello di verificare le condizioni finanziarie e la capacità della holding tenendo conto delle acquisizioni future, tra cui Cez Distribution Bulgaria Ad e Cez Electro Bulgaria Ad. Per legge, le società di distribuzione elettrica fanno parte dell'infrastruttura nazionale europea con un rapporto diretto con le questioni di sicurezza nazionale. Eurohold è il terzo potenziale acquirente dopo la bulgara Inercom e Indian Power, che hanno abbandonato la gara per diversi motivi. (segue) (Bus)