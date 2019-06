Energia: fonti stampa, Eurohold firma accordo per acquisto asset bulgari gruppo Cez (4)

- Eurohold Bulgaria AD ha ricevuto lo scorso 18 aprile l'esclusiva per l'acquisizione del patrimonio del gruppo energetico ceco Cez in Bulgaria. La più grande holding pubblica in Bulgaria e uno dei principali gruppi indipendenti di business nell'Europa centrale e sud-orientale parteciperà quindi alla procedura per l’acquisto degli asset del gruppo Cez. La holding finanzierà l'affare con fondi propri e con il sostegno delle principali banche dell'Europa occidentale. L'intenzione di acquisire le attività di Cez in Bulgaria è parte della strategia a lungo termine di Eurohold di entrare in nuovi segmenti di business regolamentati che offrono grandi opportunità di crescita, come ha spiegato la stessa società. Eurohold è una società europea leader con operazioni nei Balcani. (segue) (Bus)