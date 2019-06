Energia: fonti stampa, Eurohold firma accordo per acquisto asset bulgari gruppo Cez (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 febbraio, il tribunale amministrativo di Sofia ha respinto il ricorso del gruppo energetico ceco Cez e della società Inercom Bulgaria contro la decisione presa lo scorso dicembre 2018 dalla Commissione per la protezione della concorrenza (Cpc). Tale sentenza sospendeva l’accordo per l'acquisizione delle attività bulgare di Cez da parte di Inercom, fino a quando la Corte suprema amministrativa non avesse deciso su una precedente decisione del regolatore di bloccare l'accordo. La Corte ha ritenuto che la Cpc abbia agito correttamente nel fermare l'accordo dal momento che la Corte suprema amministrativa non ha ancora preso una decisione definitiva sulla posizione delle attività Cez e della loro situazione di mercato. (segue) (Bus)