Energia: fonti stampa, Eurohold firma accordo per acquisto asset bulgari gruppo Cez (6)

- Sempre a febbraio, Cez e Inercom hanno firmato un contratto provvisorio per l'acquisizione delle attività Cez da parte di Inercom per 326 milioni di euro, ma l'accordo si è fermato tra i sospetti sull'origine del denaro che Inercom avrebbe utilizzato nella transazione. Quindi la Cpc ha congelato l'accordo denunciando possibili danni al sistema concorrenziale nel mercato dell’energia solare. Cez ha reno noto a dicembre al portale di informazione economica “SeeNews”, che intendeva avviare negoziati paralleli con India Power per la vendita delle sue attività bulgare. (segue) (Bus)