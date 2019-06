Energia: fonti stampa, Eurohold firma accordo per acquisto asset bulgari gruppo Cez (8)

- "Considerata l'ampia gamma di attività delle società acquisite e la loro importanza per la rete elettrica bulgara, vi sono motivi per ritenere che questa fusione sia di importanza strategica per il paese, in quanto i potenziali effetti avrebbero ripercussioni dirette sulla sicurezza nazionale", ha osservato l'authority per la concorrenza. L'accordo tra il gigante ceco dell'energia e la bulgara Inercom, con sede a Pazardjik, ha provocato varie polemiche dall'inizio del 2018. Il governo bulgaro voleva inizialmente partecipare alla vendita in modo da assicurare un buon funzionamento dopo la transizione della proprietà, rinunciando poi all'idea. (Bus)