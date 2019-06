Rocca di Papa: Zicchieri (Lega Lazio), mi unisco a proposta conferimento medaglia d'oro al valore civile per sindaco Crestini

- "Esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla famiglia del sindaco Emanuele Crestini e alla cittadinanza di Rocca di Papa. Mi unisco alla proposta di conferimento della medaglia d'oro al valore civile a un primo cittadino che ha sacrificato la propria vita, salvando dalle fiamme quella di molti altri presenti in Municipio, e a cui noi tutti dobbiamo inchinarci". Così il deputato Francesco Zicchieri, coordinatore della Lega per il Lazio. (Com)