Algeria: tensioni tra manifestanti e polizia per divieto bandiere berbere

- Il diciottesimo venerdì di protesta ad Algeri è caratterizzato da tensioni tra i manifestanti e la polizia a causa della decisione del comando dell’esercito di vietare l’uso di bandiere berbere. La decisione del capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Ahmed Gaid Salah, di interdire l’uso di qualsiasi bandiera eccetto quella algerina farà discutere oggi in occasione delle manifestazioni. Lungo via Abdelkrim Khettabi, negli scontri tra manifestanti e gli agenti, si frappongono le donne anziane che urlano “pacifici, pacifici”. Vicino alla sede dell’Assemblea nazionale, numerosi manifestanti sventolano la bandiera amazigh cantando “Tutti fratelli, nessun regionalismo”. Intanto, nelle piazze principali della capitale sono accorsi i primi manifestanti intonando lo slogan “Algeria libera e democratica”. Nelle vicinanze della Grande posta, gli agenti hanno fermato 20 giovani di cui è stata verificata l’identità, secondo diversi testimoni. Le persone fermate non avevano né bandiere né cartelli. (Ala)