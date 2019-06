Roma: Meleo, con corridoio Eur Laurentina-Tor Pagnotta si potrà lasciare auto a casa. Filobus stanno arrivando

- "Noi siamo pronti e voi? Molto presto apriremo ai filobus il nuovo corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta, una corsia riservata e protetta per i mezzi pubblici. Atac continua i collaudi sul corridoio, test che proseguiranno anche nel fine settimana, da mattina a sera, 11 chilometri tra andata e ritorno su un percorso dedicato, rapido e diretto". Lo scrive, su Facebook, l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo. "Grazie a questa opera che noi abbiamo completato - aggiunge - chi abita nei quartieri sud come Fonte Laurentina e Tor Pagnotta potrà lasciare a casa la macchina per prendere il filobus, dimenticarsi del traffico di via Laurentina e raggiungere il capolinea della metro B per poi arrivare in centro più rapidamente, senza inutili attese. Ci siamo quasi. I filobus stanno arrivando".(Rer)