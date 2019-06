Roma: Codacons querela assessore Castiglione, "chiederemo rimozione per inidoneità" (2)

- "Stiamo controllando tutte le carte per capire di quali fantomatici debiti da 13mila euro a noi ignoti parli l’assessore e, dai primi controlli, è emerso solo un mancato pagamento per i canoni di affitto per circa 1.400 euro, dovuto sempre alla scarsa memoria del Comune che o ha dimenticato di inviarci i bollettini di pagamento, o li hai inviati con enorme ritardo, rendendoci di fatto impossibile rispettare le scadenze – afferma il presidente Carlo Rienzi – Rosalba Castiglione riceverà quindi una pesantissima querela per diffamazione, e sarà chiamata a risarcire il Codacons per i danni arrecati. Avvieremo inoltre una istanza legale affinché l’assessore sia rimossa dal proprio incarico per inidoneità alla sua funzione". (Com)