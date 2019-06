Roma: spacciatrici cercano clienti in zona Termini, arrestate da Cc

- Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma centro hanno arrestato due donne, una 36enne dell’Ecuador e una 30enne della Repubblica Dominicana, entrambe senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In servizio in abiti civili, i carabinieri hanno notato le due donne, in piazza di Cinquecento, avvicinarsi ad un giovane e scambiare con lui una dose di cocaina in cambio di denaro. Immediatamente intervenuti, i carabinieri hanno bloccato le spacciatrici e identificato l’acquirente, segnalato all’Ufficio territoriale del governo di Roma, quale assuntore. In possesso alle arrestate sono state trovate altre dosi di cocaina e denaro contante, provento dello spaccio. Invece, in tasca alla 30enne, i militari hanno anche rinvenuto una carta di credito intestata ad una cittadina svedese, che ne aveva denunciato il furto lo scorso 25 maggio. Per questo è stata anche denunciata con l’accusa di ricettazione. Le arrestate sono state portate in caserma e trattenute nelle camere sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (Rer)