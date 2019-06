Sanità: Clinica di riabilitazione Toscana, martedì a Firenze il bilancio sociale 2018

- Si terrà alle 14.30 di martedì, nella sala Barile di palazzo del Pegaso, a Firenze, la presentazione del Bilancio sociale della Clinica di riabilitazione Toscana (Crt) di Terranuova Bracciolini (Arezzo). Interverranno il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, e la vicepresidente Lucia De Robertis. In conferenza stampa anche Marco Mugnai, presidente Crt; Antonio Boncompagni, direttore generale Crt; Mauro Mancuso, direttore sanitario e scientifico Crt; Gaetano Scognamiglio e Alberto Romolini, della Fondazione Promo Pa. In primo piano il modello scelto da Crt per il secondo anno consecutivo per la rendicontazione aziendale, nel dialogo con le istituzioni e la comunità del territorio. Il bilancio, curato con la collaborazione della Fondazione Promo Pa, evidenzia le attività della Clinica, integralmente inserita nella rete riabilitativa dell’Azienda Usl Toscana sud est. La Clinica di riabilitazione Toscana nel 2018 ha visto l’ingresso dell’Azienda universitaria ospedaliera senese nella compagine societaria, con il 5% delle quote. Crt si confermerebbe una società per azioni a prevalente capitale pubblico, controllata al 59% dall’Azienda Usl Toscana sud est e per le restanti azioni dall’Ics Maugeri Sb (19%), dal Comune di Terranuova Bracciolini (17%). (Ren)