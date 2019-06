Campidoglio: la cultura a Roma nelle biblioteche e nei municipi, eventi e mostre nella settimana dal 24 al 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 24 al 30 giugno nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila. Municipio I. Alla Basilica di Massenzio nel Foro Romano, con accesso dal Clivo di Venere Felice in via del Fori Imperiali, martedì 25 giugno alle 21 il tema della serata di Letterature – Festival Internazionale di Roma è Etica dei sentimenti. Intervengono: Tayari Jones, Michela Marzano, Rachel Kushner. Seguirà la musica della Piccola Orchestra Di Torpignattara diretta da Pino Pecorelli. Giovedì 27 alle 21 serata conclusiva di Letterature - Festival Internazionale di Roma alla Basilica di Massenzio. Il tema è Sconfinamenti, gli ospiti saranno Joe Richard Harold Lansdale, Lewis Shiner, Valeria Parrella, Ayesha Harruna Attah, Roberto Saviano, musica di Emanuele Bultrini e Peppe D'argenzio (chitarre acustiche e sassofono). Accesso alla Basilica di Massenzio dalle ore 20.30 - Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.-Ritiro del biglietto a partire dalle 20 presso il botteghino in via dei Fori Imperiali. (segue) (Rer)