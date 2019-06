Campidoglio: la cultura a Roma nelle biblioteche e nei municipi, eventi e mostre nella settimana dal 24 al 30 giugno (2)

- Alla Casa del Cinema, al Teatro all'aperto Ettore Scola, ingresso largo Marcello Mastroianni 1, parte domenica 23 giugno alle 21.30 una rassegna sul cinema epico nata nell'ambito di Letterature -Festival Internazionale di Roma in collaborazione con Casa del Cinema, che rende omaggio con quattro serate alla inimitabile iniziativa del 1977 del grande Cinema di Massenzio, recuperando lo spirito e il taglio tematico. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, presentano le serate Alberto Crespi e Roberto Silvestri. Domenica 23 alle 21.30 il primo giorno di Massenzio con la proiezione del film Senso di Luchino Visconti (Italia, 1954, 123'), da un racconto breve di Camillo Boito. Lunedì 24 alle 21.30 proiezione del film Cyrano de Bergerac di Jean Paul Rappenau (Francia 1990, 138'), tratto dall'opera omonima di Edmond Rostand. Martedì 25 alle 21.30 proiezione del film Blade runner: the final cut" di Ridley Scott, (USA, 2007, 118'), dal romanzo Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick, 1968. Mercoledì 26 alle 21.30 omaggio a Sergio Leone con la proiezione dei film Il colosso di Rodi (Italia, Francia, Spagna 1960, 142') e Gli ultimi giorni di Pompei, di Mario Bonnard e Sergio Leone (Italia 1959, 100'). Alla Biblioteca Casa delle Letterature, piazza dell'Orologio 3, mercoledì 26 alle 17 presentazione del libro Il Conoscente di Umberto Fiori (Marcos Y Marcos editore), intervengono con l'autore Claudio Damiani, Simone di Biasio e Paolo Febbraro. Per gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale quali occasioni per riscoprire la bellezza dell'enorme patrimonio verde di Roma, giovedì 27 alle 9.30 appuntamento a piazzale delle Canestre (vicino Chiosco bar) per la visita guidata Giardino del Lago di Villa Borghese (l'itinerario comprende anche p.zza di Siena). (segue) (Rer)