Campidoglio: la cultura a Roma nelle biblioteche e nei municipi, eventi e mostre nella settimana dal 24 al 30 giugno (3)

- Municipio II. Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé s.n.c., martedì 25 giugno alle 17 prosegue Voci in gioco,letture per bambini dai 3 anni in su. E' necessaria la prenotazione al numero 0645460621. Per gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale quali occasioni per riscoprire la bellezza dell'enorme patrimonio verde di Roma, mercoledì 26 alle 9.30 appuntamento in via Nomentana 70 per la visita guidata di Villa Torlonia (l'itinerario comprende il giro completo del Parco della villa). Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, prosegue fino al 28 giugno la mostra fotografica su Venezia di Maria Vendramin. Giovedì 27 giugno alle 17 si presenta il libro Vita sociale e palazzi popolari del Barocchetto romano di Umberto Calamita (Davide Ghaleb ed., 2019). Municipio V. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, via Castellaneta 10, giovedì 27 giugno alle 18 terza tappa diLetterature Off – Mamme Narranti. Letture di fiabe da tutto il mondo con Andrea Satta e Angelo Pelini (Têtes de Bois ). Intervengono anche Giorgio Tamburlini pediatra e direttore Nati per Leggere, Massimo Pasquini giornalista e scrittore, Giulio Cederna scrittore e operatore culturale, Mohamed Keita fotografo, Fabio Magnasciutti live painting che illustrerà in diretta le fiabe raccontate e Circo MaXimo con incursioni circensi. Nella stessa giornata di giovedì 27 alle14 incursione letteraria e musicale di Mamme Narranti all'interno stazione Metro C Mirti con Andrea Satta e Angelo Pelini (Têtes de Bois) e Luigi Chiavarone, scrittore e docente intrattiene il pubblico. (segue) (Rer)