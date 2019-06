Campidoglio: la cultura a Roma nelle biblioteche e nei municipi, eventi e mostre nella settimana dal 24 al 30 giugno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 27 alle 19.30 apertura di Fuori Programma_festival internazionale di danza contemporanea (in programma fino al 7 settembre al Teatro India, Teatro Biblioteca Quarticciolo e Daf Dance Arts Faculty) con la direzione artistica di Valentina Marini. Il 27 giugno il primo appuntamento con Derivazione n.5, nel quartiere Quarticciolo, a cura di Salvo Lombardo con i partecipanti al workshop, una festa per aprire l'edizione di quest'anno partendo dalla strada, dal pubblico e dalla comunità locale. La performance urbana è ideata site specific ed è il risultato di un workshop preliminare rivolto a danzatori\performer o semplici amatori. Da lunedì 24 a giovedì 27 al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Interessanti le forme di interazione che si creano con la comunità locale e che estendono la ricerca sui dispositivi del gioco al pubblico presente in un'ottica di partecipazione dello spettatore nell'azione. DerivazioneE n.5 fa parte di un ciclo di performance urbane numerate progressivamente e realizzate in diverse città in Italia. I temi principali del lavoro partono da un' indagine che Salvo Lombardo sta conducendo negli ultimi anni sulla percezione e la memoria del gesto in rapporto all'idea di spazio pubblico. In questo caso la performance prenderà corpo dalla condivisione di un sistema di memorie del movimento mutuate da alcune discipline sportive attraverso un procedimento di appropriazione. Municipio VI. Alla Biblioteca Borghesiana, largo Monreale s.n.c., è visitabile dal 22 giugno al 2 luglio Deco-Art, mostra pittorica, conclusiva del corso di pittura che si è tenuto in biblioteca. Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, per il consueto appuntamento Un lunedì da cinefili, visione di lungometraggi guidata dal dott. Silvano Manganaro dell'Associazione M'Arte. Lunedì 24 proiezione di Get shorty di Barry Sonnenfeld 1995 (105'). (segue) (Rer)