Campidoglio: la cultura a Roma nelle biblioteche e nei municipi, eventi e mostre nella settimana dal 24 al 30 giugno (5)

- Municipio VII. Alla Biblioteca Raffaello, in via Tuscolana 1111, giovedì 27 alle 17 incontro con il Circolo di Lettura della Biblioteca per discutere sui risultati del Premio Strega e del premio Biblioteche di Roma. In Biblioteca è possibile consultare il fondo speciale di Don Roberto Sardelli previa prenotazione telefonica al numero 0645460550. In attesa del completamento della catalogazione e digitalizzazione è possibile la consultazione parziale online. Municipio IX. Alla Biblioteca Elsa Morante, in via Adolfo Cozza 7 - Lungomare Paolo Toscanelli, 184, venerdì 28 alle 17 conferenza stampa conclusiva del ciclo di eventi culturali Progetto Sublime, a cura del gruppo Subword in collaborazione con I.P.LAC. - Insieme per la cultura, evento patrocinato dal Municipio. Al termine dell'incontro, esibizione del gruppo musicale ostiense Senza Traccia. Municipio X. Alla Biblioteca Sandro Onofri, lunedì 24 alle 17 presentazione del libro Il naso rosso di Valentina Rizzi con le illustrazioni di S. Olivotti, (2018, editore Bibliolibrò), lettura animata con kamishibai e giochi di psicomotricità a cura dell'autrice. Imparo giocando. Martedì 25 alle 16.30 inizio del Corso di scacchi per principianti a cura di Girolamo Mossa (istruttore di base FSI). Prosegue fino al 30 luglio, tutti i martedì alle 16,30 per bambini/e e ragazzi/e da 7 a 12 anni, iscritti alle biblioteche di Roma. E' obbligatorio effettuare l'iscrizione al reference della Biblioteca (0645460646). (segue) (Rer)