Campidoglio: la cultura a Roma nelle biblioteche e nei municipi, eventi e mostre nella settimana dal 24 al 30 giugno (6)

- In settimana la programmazione degli eventi risultati vincitori del bando indetto dal Municipio Ostia d'Amare 2019! Si comincia mercoledì 26 ad Ostia Lido al Chiostro di Palazzo del Governatorato, sede del Municipio, con l'associazioneFabrica Armonica che presenta Bolling & Bernstein: la musica classica veste jazz, con B&B Classical Jazz Quartet; prosegue giovedì 27 con L'epoca d'oro del Jazz con Danilo Ciminiello Jazz Quartet e domenica 30 La musica brasiliana: dalla tradizione popolare all'incontro con il Jazz con João Tavares Filho al pianoforte. Ed ancora al Chiostro venerdì 28presentazione del libro Tacco e punta, Giuliana, tacco e punta! di Giuliana Salce, campionessa mondiale di marcia, che ci parlerà della sua grande carriera nell'atletica e nel ciclismo, ma anche dei drammi della sua vita, tra cui il doping e l'emarginazione subita in seguito alle sue denunce. Giovedì 27 e venerdì 28 al Teatro Romano di Ostia Antica per la rassegna Rock in Roma 3-D Concert, un doppio evento con lo storico gruppo Kraftwerk, pionieri della musica elettronica (apertura ore 19.30, concerto ore 21.00). Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, largo 3 giugno 1849 snc, è visitabile fino al 28 giugno la mostra fotografica Sorrisi dal mondo di Mimmo Fabrizi. Per gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale quali occasioni per riscoprire la bellezza dell'enorme patrimonio verde di Roma, lunedì 24 e venerdì 28 alle 9.30 appuntamento in via di Bravetta 739 per la visita guidata di Forte Bravetta. (segue) (Rer)