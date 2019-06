Campidoglio: la cultura a Roma nelle biblioteche e nei municipi, eventi e mostre nella settimana dal 24 al 30 giugno (7)

- Martedì 25 alle 9.30 appuntamento in via di San Pancrazio10 per la Visita Guidata primo percorso Villa Doria Pamphilj. Municipio XIII. Alla Biblioteca Cornelia, in via Cornelia 45, per il ciclo Il cinema da leggere: dal libro al film, giovedì 27alle 16.30 in occasione della Festa della musica, si proietta la commedia musicale Across the universe di Julie Taymor(Usa, 2007 131'). Alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, giovedì 27 alle 17 prosegue Un nido di libri...per bambini di 0 - 3 anni: letture, filastrocche e canzoncine. Gli incontri sono dedicati a tutti i bambini iscritti tramite youngcard alla biblioteca. Municipio XIV. Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, martedì 25 alle 16.30 proiezione del film Tutti in piedi di Franck Dubosc (Francia, Belgio 2018, 107'). Alla Biblioteca Casa del Parco, in via della Pineta Sacchetti 78, per il ciclo Commedie d'estate, giovedì 27 alle 16 si proietta il film L'amore non va in vacanza di N.Meyers (Stati Uniti, 2006, 136'). (Rer)