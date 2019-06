Energia: Russneft, produzione si attesterebbe a 9 milioni tonnellate senza accordo Opec+

- La compagnia petrolifera russa Russneft potrebbe aumentare la produzione a 9 milioni di tonnellate nel caso in cui dovessero essere rimossi i tagli imposti nel quadro dell’accordo stipulato tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i paesi non aderenti al cartello. Lo ha dichiarato Mikhail Gutseriev, uno dei proprietari dell’azienda, aggiungendo che i livelli produttivi della compagnia dovrebbero registrare un incremento pari al 3 per cento. “Siamo in possesso di riserve consistenti: a tal punto che, nel caso in cui le restrizioni imposte dall’accordo dovessero essere rimosse, saremmo in grado di aumentare la produzione a 9 milioni di tonnellate”, ha detto Gutseriev, ripreso dal quotidiano “Vedomosti”.(Rum)