Ungheria: Budapest non ritiene Huawei una minaccia per la sicurezza

- Budapest dichiara di non avere prove in merito alla presunta minaccia per la sicurezza nazionale costituita dalla compagnia cinese Huawei. Lo riferisce il ministro dell'Innovazione e della Tecnologia, Laszlo Palkovics. Nonostante gli avvertimenti degli Stati Uniti e di alcuni paesi europei, che temono che Huawei usi i suoi componenti telefonici per fare spionaggio a favore di Pechino, l'Ungheria non mette in discussione la collaborazione con la compagnia cinese e anzi vuole accelerare l'implementazione della rete 5G. Washington è particolarmente preoccupata dell'espansione di Huawei in Polonia e in Ungheria. La società cinese dà lavoro a circa 2 mila persone in Ungheria, dove ha aperto il più grande centro di rifornimento al di fuori della Cina nel 2009. (Vap)