Taiwan: candidati alla presidenza si distanziano dalla Cina dopo le proteste a Hong Kong (8)

Taiwan: candidati alla presidenza si distanziano dalla Cina dopo le proteste a Hong Kong

- Gou ha impresso una scossa inattesa al già complicato panorama politico di Taiwan, annunciando ad aprile la propria candidatura alla presidenza dell’Isola in vista delle prossime elezioni, che si terranno a gennaio 2020. L’irruzione sulla scena politica di Gou aggiunge un nome di primo piano alla lista dei contendenti alla presidenza di Taiwan; tale lista include molteplici esponenti del Partito progressista democratico del capo di Stato uscente, Tsai Ing-wen, sempre più in difficoltà nei sondaggi per l’effetto combinato della crescente disparità economica e delle tensioni in atto con Pechino. Gli analisti politici di Taiwan ritengono che il fondatore di Foxconn, intenzionato a candidarsi con il partito pro-cinese Kuomintang, sconfiggerebbe Tsai in uno scontro elettorale diretto. L’annuncio della candidatura di Guo, però, ha sollevato immediatamente dubbi legati a potenziali conflitti d’interesse, sia economici che politici: il miliardario è infatti noto per la sua vicinanza al presidente cinese Xi e il colosso elettronico che ha fondato ha interessi vastissimi nella Cina continentale. (segue) (Cip)