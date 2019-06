Taiwan: candidati alla presidenza si distanziano dalla Cina dopo le proteste a Hong Kong (10)

- Gran parte degli stabilimenti produttivi di Foxconn, però, hanno sede in Cina. Come presidente, le azioni di Gou verrebbero messe in discussione ogni qual volta gli interessi dell’Isola e di Foxconn si trovassero in qualche modo in contrasto. Diversi esperti taiwanesi hanno già sollevato dubbi anche in merito alla posizione di Gou sulle questioni strategiche riguardanti la sicurezza. Lunedì scorso, quasi in contemporanea con il via libera di Washington a un contratto per l’assistenza alla flotta di cacciabombardieri F-16 taiwanesi, Guo ha dichiarato che Taiwan “non dovrebbe dipendere dagli Usa per la sicurezza nazionale”, e dovrebbe investire nell’intelligenza artificiale statunitense, anziché acquistare i sistemi d’arma di quel paese. Senza tali armamenti, e senza l’appoggio degli Stati Uniti, Taiwan verrebbe però schiacciata militarmente da Pechino. (Cip)