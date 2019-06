Cina: 610 mila società nelle zone di libero scambio

- Circa 610 mila nuove società risultano stabilite alla fine del 2018 nelle undici zone di libero scambio pilota (Ftz) della Cina, Hainan esclusa, 34 mila delle quali finanziate dall'estero. È quanto riferisce un rapporto sullo sviluppo delle zone di libero scambio pilota pubblicato dall'Accademia cinese per il commercio internazionale e la cooperazione economica (Caitec), un istituto di ricerca del ministero del Commercio. Da quando la prima zona di libero scambio è stata istituita nel 2013, ne sono state create altre undici, che hanno attratto il 12 per cento del capitale straniero del paese lo scorso anno, contribuendo per il 12 per cento alle importazioni e alle esportazioni dell'intero anno. Il rapporto ha rilevato che negli ultimi cinque anni i progetti di riforma nelle Ftz pilota sono stati ben implementati, come le riforme delle regole di gestione degli investimenti, l'innovazione finanziaria e i sistemi di protezione legale. Le statistiche indicano 153 progetti sono replicabili a livello nazionale. Zhang Wei, vicepresidente di Caitec, ha affermato che le Ftz hanno svolto un ruolo cruciale nell'economia aperta della Cina. "Negli ultimi cinque anni, le Ftz cinesi hanno fornito un forte sostegno allo sviluppo industriale attraverso l'innovazione in scienza e tecnologia, inoltre la trasformazione industriale e il potenziamento del commercio hanno favorito l'apertura", ha affermato Zhang.(Cip)