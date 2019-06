Sanità Lazio: al San Filippo Neri apre reparto di medicina riabilitativa e nuova sala angiografica

- Apre il nuovo reparto di medicina riabilitativa e la nuova sala angiografica dell'ospedale San Filippo Neri. Ad inaugurare questa mattina le nuove strutture, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e il direttore generale Asl Roma 1, Angelo Tanese. Il reparto di medicina riabilitativa, attivo dal 26 giugno e dedicato alla riabilitazione neuromotoria e cardiorespiratoria, è dotato di ampi spazi per un totale di 1200 mq, dispone di tre palestre e 27 posti di degenza ordinaria e 3 posti di day hospital. "E' un momento storico per il Servizio sanitario regionale - ha dichiarato l'assessore D'Amato -. Quello che abbiamo inaugurato al San Filippo Neri, è il più importante reparto di riabilitazione pubblico all'Interno di un presidio ospedaliero: questo sarà importante soprattutto per i pazienti, che troveranno qui dopo la fase acuta, sia essa ortopedica o cardiologica, la possibilità di fare riabilitazione senza andare a trovare le strutture all'interno della città di Roma. Si tratta - ha concluso l'assessore - di un passo avanti decisivo". (segue) (xcol2)