Sanità Lazio: al San Filippo Neri apre reparto di medicina riabilitativa e nuova sala angiografica (2)

- "Con questo reparto - ha spiegato il direttore Tanese - l'Azienda si dota per la prima volta di un servizio all'interno dell'ospedale interamente adibito alla post-acuzie riabilitativa, con un percorso completo e articolato ai fini del conseguimento del massimo recupero funzionale possibile, e rafforza la rete di riabilitazione della Asl Roma 1 già integrata con le strutture private accreditate Villa betania e Salus infirmorum". L'equipe del reparto è composta da un team multidisciplinare di professionisti, composto da fisiatri, geriatri, fisioterapisti, infermieri, cardiologi, pneumologi, neurologi, ortopedici e personale di supporto. Secondo quanto reso noto dalla Regione Lazio, per l'acquisto delle nuove attrezzature elettromedicali (tra cui magnetoterapia, elettrocardiografi, ecocardiografi), sono stati investiti circa 200 mila euro, mentre l'impegno relativo a ristrutturazione edile, sismica e impiantistica ammonta a circa 900 mila euro. Per quanto riguarda, la nuova sala angiografica, è adibita alla radiologia vascolare interventistica, con tecnologie innovative interamente digitali, che permettono procedure mini-invasive di altissima qualità e una netta riduzione dei tempi di recupero e di degenza. L'investimento complessivo per la sala - spiega la Regione - è stato di 650.000 euro. La sala angiografica, già attiva sulle 12 ore per sette giorni su sette, è stata dedicata al dottore Marco Castrucci, già primario di radiologia scomparso prematuramente. (xcol2)