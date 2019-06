Roma: lotta al degrado al Colosseo, 3 arresti e 9 denunce

- Ieri, nel corso della giornata, i carabinieri della compagnia Roma centro, coadiuvati da quelli del Nucleo radiomobile e del’8° reggimento Lazio hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato a contrastare varie forme di degrado diffuso, illegalità e abusivismo commerciale nell’area del Colosseo. Sul fronte dei borseggiatori, i carabinieri ne hanno bloccati tre: si tratta di due cittadini cubani di 52 e 33 anni, sorpresi a bordo di un autobus linea 51, subito dopo aver rubato il portafoglio ad un turista canadese che stava scendendo alla fermata davanti all’Anfiteatro Flavio; un cittadino egiziano di 24 anni sorpreso nei pressi dell’Arco di Costantino, subito dopo aver rubato la borsa ad una cittadina ucraina. Quest’ultimo è stato denunciato anche perché in possesso di 20 pasticche di Rivotril, un farmaco catalogato come stupefacente e di un coltello indebitamente trasportato in luogo pubblico. (segue) (Rer)