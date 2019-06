Roma: lotta al degrado al Colosseo, 3 arresti e 9 denunce (2)

- I Carabinieri hanno inoltre denunciato 9 persone, 3 senegalesi e 6 del Bangladesh, per molestie alle persone in quanto sorpresi a molestare turisti con richieste di elemosina o offrendo in vendita, con insistenza, loro oggetti. Contestualmente, a 18 persone in totale, 7 senegalesi e 11 del Bangladesh sono state contestate sanzioni amministrative, per vendita ambulante di prodotti non alimentari senza autorizzazione per complessivi 92.952,00 euro e a cui sono stati sequestrati migliaia di pezzi di prodotti vari in vendita. A 11 di questi 18 che si erano posizionati davanti all’ingresso della stazione della metro Colosseo, di fatto ostruendo il libero passaggio delle persone è stata contestata la violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena, in caso di violazione, la richiesta di emanazione per loro del cosiddetto Daspo urbano. Nel corso dei controlli sono stati multati anche due uomini, residenti a Campagnano di Roma, che si erano travestiti abusivamente da antichi romani, chiedendo una offerta a chi, tra i turisti, chiedeva loro di fare una foto. (Rer)