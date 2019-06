Guardia Finanza: Leodori, presidio legalità e giustizia fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione del 245° anniversario della fondazione, rivolgo al generale di divisione Michele Carbone e alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza del Lazio, il ringraziamento per il lavoro fondamentale che portano avanti ogni giorno a presidio della legalità e della giustizia fiscale nella nostra regione". Lo scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori in occasione della celebrazione del 245° anniversario della Guardia di Finanza.(Com)