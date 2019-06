India: governo ripresenta alla Camera disegno di legge contro ripudio islamico istantaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India ha ripresentato oggi alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, il disegno di legge Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, volto a rendere il ripudio islamico istantaneo, o triplo “talaq”, un reato. Il disegno di legge di iniziativa governativa, su richiesta della Corte suprema, era già stato presentato e approvato nella scorsa legislatura, ma si era arenato al Consiglio degli Stati, la camera alta; l’esecutivo era ricorso anche alla decretazione d’urgenza (l’ordinanza), reiterata più volte ma necessitante la conferma parlamentare. Oggi la reintroduzione del progetto normativo è stata nuovamente contestata da vari partiti di opposizione, a cominciare dal più grande, il Congresso nazionale indiano (Inc), laico e di centro-sinistra. I principali motivi di dissenso riguardano la pena detentiva per l’uomo ripudiante e il mantenimento della donna ripudiata e dei figli, che per il disegno di legge spetta al marito ma per il quale diverse forze di minoranza chiedono l’intervento statale. (segue) (Inn)