India: governo ripresenta alla Camera disegno di legge contro ripudio islamico istantaneo (2)

- Il deputato del Congresso Shashi Tharoor, eletto nel Kerala, ha sostenuto che il disegno di legge “viola la Costituzione perché è mirato a una classe o comunità” e ha chiesto un testo applicabile in modo universale, senza riferimento a specifiche comunità; inoltre, ha affermato che “invece di proteggere le donne musulmane, punisce gli uomini musulmani”. Anche il presidente del partito musulmano All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (Aimim), Asaduddin Owaisi, ha definito il progetto normativo “discriminatorio” e argomentato che “non dà più forza alle donne”. “Perché mettere l’onere della prova a carico delle donne musulmane? Chi pagherà per il mantenimento se il marito musulmano andrà in carcere per tre anni?”, ha domandato. Il ministro del Diritto, Ravi Shankar Prasad, ha replicato che “il compito del parlamento è emanare una legge. L’interpretazione della legge deve essere lasciata ai tribunali”. (segue) (Inn)