India: governo ripresenta alla Camera disegno di legge contro ripudio islamico istantaneo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il triplo “talaq” è praticato in modo particolare in India soprattutto dai musulmani di scuola sunnita hanafita da oltre mille anni. Nel paese le questioni familiari islamiche sono regolate dal Muslim Personal Law (Shariat) Application Act del 1937 e il matrimonio è considerato un fatto privato se le coppie non lo registrano in base allo Special Marriage Act del 1954. L’Islam è la seconda religione in India, dopo l’induismo: nel censimento del 2011 si sono definiti musulmani 172 milioni di indiani, il 14,2 per cento della popolazione. Stando a una ricerca del 2015 del Movimento delle donne musulmane indiane (Bmma, Bharatiya Muslim Mahila Andolan), una donna su undici è vittima del triplo “talaq”. (segue) (Inn)