Cultura: Festa della musica al Maxxi, domani performance estemporanee e "Le Quattro Stagioni" de I Solisti Aquilani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile 2019 sono stati ospiti a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, e a Roma, a Palazzo Montecitorio, con il progetto "Una nuova stagione". A dieci anni dal drammatico terremoto che ha sconvolto la città, rappresentano uno dei più grandi punti di riferimento della rinascita culturale de L’Aquila. Daniele Orlando, dal 2014 è violino di spalla de I Solisti Aquilani e dal 2017 collabora con l'Orchestra di Padova e del Veneto. Nell’ambito della musica contemporanea ha eseguito numerose composizioni, molte delle quali in prima esecuzione assoluta. Fra queste, il "Concerto per due violini e orchestra" di Lasse Thoresen eseguito con l’orchestra del Teatro dell'Opera Di Roma in diretta su Radio 3 e molte delle composizioni di Diego Conti, che a lui ha dedicato "Edging" per violino solo e i "20 duetti" per due violini. Con Giovanni Sollima ha eseguito il doppio concerto di Donizetti per la Festa della Repubblica Italiana in diretta tv su RAI 1 dal Salone dei Corazzieri del Quirinale. (Com)