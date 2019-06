Rocca di Papa: Salvini propone medaglia d'oro a sindaco-eroe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo la morte del sindaco di Rocca di Papa, coinvolto nell'esplosione del palazzo comunale, propone: "Per il sindaco Emanuele Crestini ritengo sia doverosa la medaglia d’oro al valor civile". Il titolare del Viminale sottolinea come il primo cittadino si sia "preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: il sindaco di Rocca di Papa ha lottato ma nella notte è morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia e a quella dell’altro dipendente comunale Vincenzo Eleuteri, deceduto cinque giorni fa (il 16 giugno)". L’esplosione è avvenuta il 10 giugno davanti alla sede municipale e ha provocato il ferimento di altre 14 persone, tra cui alcuni bambini.(Rin)