Napoli: il papa in città a convegno della Facoltà teologica

- Papa Francesco è giunto in mattinata a Napoli in occasione del convegno “La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto Mediterraneo”, alla sua seconda giornata nella sede di via Petrarca della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale. L’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, insieme a una delegazione del clero proveniente dalle diocesi della Regione, ha accolto il pontefice al Parco Virgiliano, dove è atterrato. Stando a fonti comunali, il papa avrebbe rivolto gli auguri di buon onomastico al sindaco Luigi de Magistris. Previsto alle 12 l’intervento del papa. (Ren)