Rocca di Papa: Alternativa popolare, piangiamo servitore dello stato vicino alla comunità

- "Oggi piangiamo un servitore dello Stato impegnato sul territorio e sempre vicino alla comunità. Emanuele Crestini sindaco di Rocca Di Papa non ce l'ha fatta, l'esplosione di una settimana fa, che lo ha coinvolto mentre stava svolgendo le sue funzioni, gli è stata fatale. Profonda è la tristezza e volontà di tutti affinché si faccia chiarezza su quanto accaduto". Così Paolo Alli, presidente di Alternativa popolare, in una nota. (Com)