Venezuela: Aimi (FI), basta ambiguità, governo prenda posizione

- Enrico Aimi, senatore e capogruppo in commissione Affari esteri per Forza Italia, in una nota, sottolinea che "il governo italiano non può più tacere dinanzi a quanto sta accadendo in Venezuela. E’ ora di disconoscere completamente e senza remore il governo comunista e sanguinario di Maduro e consentire al Venezuela la transizione verso la democrazia, accompagnata da Guaidò". Quindi, il senatore incalza: "Il ministro degli Esteri intervenga senza indugi, con una nota diplomatica di protesta presso l’ambasciata venezuelana per chiedere l’immediata liberazione dei detenuti politici e per sollecitare l’indizione di libere elezioni. L’economia e i diritti umani sono sempre più compromessi da un regime affamatore che non può in alcun modo essere sostenuto, giustificato, avallato. Il colpevole silenzio e l’imbarazzante ambiguità del governo italiano, a cui stiamo assistendo da mesi per gli evidenti tentennamenti dell’ala pentastellata del governo stesso - conclude Aimi -, devono immediatamente cessare. Lo dobbiamo al popolo venezuelano e alla comunità italiana che vive in Venezuela e che si aspetta dal governo italiano il doveroso sostegno per riportare pace, libertà e democrazia". (Com)