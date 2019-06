Cina-Nepal: ferrovia Kerung-Katmandu, rapporto dettagliato sarà completato per la prossima riunione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione nepalese, guidata da Devendra Karki, sottosegretario ai Trasporti, include funzionari dei ministeri degli Esteri e delle Finanze. Nell'incontro, le autorità governative di entrambi i paesi hanno concordato di continuare i lavori relativi alle indagini geologiche dettagliate e alla mappatura topologica e di concluderli nella prima fase del progetto. "Concluderemo i lavori relativi alle indagini geologiche e topologiche prima del quinto incontro. In questo modo, durante il quinto incontro a Katmandu saremo in grado di decidere la data per incominciare il Dpr", ha dichiarato il funzionario nepalese. La decisione su chi coprirà i costi del Dpr deve ancora essere presa. Il funzionario nepalese ha però dichiarato che il governo cinese ha lasciato intendere che coprirà tutti i costi degli aspetti ingegneristici del Dpr. (segue) (Inn)