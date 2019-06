RPT - Malawi: abuso autorità, governo Usa sospende rilascio visti per domestici di diplomatici

- Ripetizione con titolo e testo corretti:Il governo degli Stati Uniti ha sospeso il rilascio dei visti per i domestici dei diplomatici residenti in Malawi. La decisione, riferiscono i media locali, è conseguenza del mancato pagamento di circa 1,1 milioni di dollari di danni da parte di un funzionario statunitense, Jane Kambalame, ad una collaboratrice domestica da lui sfruttato, Fainess Lipenga. Un tribunale statunitense ha condannato Kambalame intimandole di versarle il risarcimento, ma la cifra non è ancora stata versata. Lipenga ha lavorato per il funzionario, impiegato all'ambasciata statunitense in Malawi, per meno di 50 centesimi all'ora ed è stata secondo gli inquirenti vittima di abuso psicologico. (Res)