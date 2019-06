Ue: Bernini (Fi), lettera Conte manifesto dell’irrealtà

- Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, commenta in una nota la lettera del premier Conte all'Ue e afferma: "Chiedere di modificare le regole 'irragionevoli' in corsa, come sta facendo Conte, è solo un sintomo estremo di debolezza, anche perché a fare la proposta è lo stesso premier che a dicembre quelle regole le accettò e si impegnò a rispettarle per evitare la procedura di infrazione europea". Per poi proseguire: "La scelta di rastrellare un miliardo dalle riserve di Cassa depositi e prestiti, poi, assomiglia molto di più a una mossa disperata che a una vera strategia di riequilibrio dei conti. Ma la voragine prodotta dalle politiche assistenziali e improduttive del governo - il Pil sottozero ne è la riprova più evidente - può essere arginata non con misure tampone, ma con una svolta coraggiosa che questa maggioranza non è in grado di compiere". In questo senso, conclude la presidente dei senatori azzurri, "la lettera inviata dal premier all’Ue, che contiene anche critiche condivisibili all’austerity senza crescita, è solo un manifesto dell’irrealtà perché scritta da chi in un anno di governo è stato il primo nemico della crescita". (Com)