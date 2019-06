Rocca di Papa: Pascucci (Iic), onore al sindaco Crestini. Morto per la sua cominità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Italia in Comune, i sindaci che ne fanno parte e tutta la comunità a noi vicina si stringe attorno alla famiglia e alla città di Rocca di Papa per la tragica scomparsa del sindaco Emanuele Crestini. Una morte che deve far riflettere per l'amore e la dedizione che l'uomo Crestini ha dedicato in questi anni alla missione di fare il primo cittadino di una piccola e bellissima realtà come Rocca di Papa". Così in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune. "Diceva La Guardia, storico sindaco di New York, che se anche un passero moriva a Central Park, lui si sentiva responsabile. In fondo è così - aggiunge - noi sindaci ci sentiamo addosso la responsabilità di quello che accade alle nostre comunità e talune volte pensiamo di avere i superpoteri. Il sindaco di Rocca di Papa è morto per salvare i suoi concittadini. Ha messo la sua comunità sopra ogni cosa, con un gesto eroico che deve essere d'esempio per tutti coloro che, giurando sulla nostra Costituzione, ricoprono cariche rappresentative in questo Paese. Italia in Comune rende onore al suo atto d'amore e si stringe in un abbraccio ideale alla famiglia e alla comunità cittadina", conclude Pascucci. (Com)